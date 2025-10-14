Cañete (Pimec) traslada a la Comisión Europea su preocupación por la morosidad en las pymes

El presidente de Pimec y vicepresidente de SME United, la patronal europea de las pymes, Antoni Cañete. - PIMEC

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Pimec y vicepresidente de SME United, la patronal europea de las pymes, Antoni Cañete, ha trasladado a la Comisión Europea su preocupación por la morosidad en las pymes, y ha pedido a la institución que mantenga la propuesta de Reglamento contra la morosidad dentro del programa de trabajo de 2026.

Los resultados de la encuesta europea sobre esta cuestión muestran que el 73% de las empresas identifica la morosidad como un "problema grave" y que el 52% denuncia alargamientos unilaterales de los plazos de pago, informa Pimec en un comunicado este martes.

Durante las reuniones previstas entre este lunes y miércoles, Cañete insistirá en la necesidad de mantener la propuesta y reclamará que la Comisión de apoyo a "la creación de un régimen sancionador efectivo y autoridades de cumplimiento en todos los estados miembro para salvar a miles de pymes y puestos de trabajo".

"Las pymes son el corazón de la economía europea, pero demasiado a menudo se les deja fuera de las decisiones reales. Europa necesita menos declaraciones y más acciones", ha subrayado.

Acompañado por la delegada de Pimec en Bruselas, Rosa Solanes, Cañete se reunirá con el presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber; la secretaria general del partido, Dolors Montserrat; la presidenta del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, Iratxe García; y la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera.