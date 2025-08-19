El Cap Roig Festival de Girona finaliza su 25 edición que ha reunido a más de 50.000 asistentes

Michael Bublé durante su actuación en el Cap Roig Festival - JOSÉ IRÚN-CAP ROIG FESTIVAL

Michael Bublé clausura el certamen que comenzó el 12 de julio

GIRONA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Cap Roig Festival de Calella de Palafrugell (Girona) ha clausurado la noche de este martes su 25 edición con la actuación de Michael Bublé, que ha ofrecido su único concierto en España de 2025, tras reunir a 51.264 asistentes en más de 24 espectáculos, con un 89% de ocupación y 11 conciertos 'sold out', informan los organizadores en un comunicado.

Este año, el escenario de Cap Roig ha acogido las actuaciones de Sopa de Cabra, Simple Minds, Silvia & Salvador, The Tyets, Sebastián Yatra, UB40 feat. Ali Cambell, Figa Flawas, Nil Moliner, Ana Belén, Natalia Lafourcade, James Blunt, Antonio Orozco, Tom Jones, Siempre Así, Rosario, Lax'n'Busto, Ara Malikian, Els Catarres, Franz Ferdinand y Joan Dausà.

La edición también ha contado con el Cap Roig Mini, la iniciativa de programación infantil y familiar del festival, que este año ha acogido el espectáculo familiar de El Pot Petit 'El Gran Salt!'.

CARÁCTER SOLIDARIO

La directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de CaixaBank, María Luisa Martínez Gistau, ha destacado que el éxito artístico y la alta asistencia lograda reafirma la posición del festival "como uno de los eventos culturales más importantes del verano".

"Para conmemorar esta edición tan especial, hemos reforzado nuestro compromiso social destinando parte de la recaudación de cada concierto a cinco entidades locales que impulsan iniciativas solidarias en las zonas de Girona y el Baix Empordà", ha explicado.

Dichas entidades son el Centro Ocupacional Tramuntana, la Asociación POTS, el Hospital Doctor Josep Trueta, la Fundación Vimar y la Fundación Arcadi Armangué Barceló.

PROGRAMACIÓN "DIVERSA Y DE GRAN NIVEL"

El presidente del Grupo Clipper's y director del Cap Roig Festival, Juli Guiu, se ha mostrado "muy satisfecho" con los resultados de la edición.

"Hemos vivido una edición inolvidable, con una programación diversa y de gran nivel que ha sabido conectar con distintos públicos, desde artistas consagrados hasta nuevas voces que ya marcan el futuro de la música", ha asegurado.

Guiu ha agradecido también la fidelidad del público, el talento de los artistas y el trabajo del equipo, y ha dicho que seguirán trabajando para que el Cap Roig Festival siga siendo "un referente cultural del sur de Europa".