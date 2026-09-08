Capella dice que ERC espera las explicaciones de Illa sobre PISA antes de pedir "responsabilidades"

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, ha asegurado que desde su formación esperarán a las explicaciones que dé el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sobre el error en la muestra que ha excluido a Catalunya del informe PISA, antes de pedir las "responsabilidades" que sean necesarias.

"Antes de todo, saber o valorar qué es lo que ha pasado. Que se den las explicaciones pertinentes y, si no son satisfactorias, ERC pedirá lo que sea necesario", ha sostenido en una rueda de prensa en el Parlament este martes.

La portavoz republicana ha señalado que se cesó a la secretaria general de Educación "por razones evidentes y obvias", aunque defendido que ahora lo necesario es saber qué ha pasado y qué no funcionó en la preparación de las pruebas PISA.

Asimismo, ha lamentado la huelga docente de este martes y ha afirmado que "comenzar el curso con una huelga es una mala señal independientemente del seguimiento que se haga".

Capella ha abogado por buscar las soluciones que reclama la comunidad educativa "para revertir la situación de huelga que va encadenando huelgas una detrás de otra" y ha afirmado que los instrumentos están sobre la mesa, con los Presupuestos de la Generalitat de 2026 aprobados.

"ESTABILIZAR EL SISTEMA EDUCATIVO"

"Más allá de los reproches, de señalar, que cada uno asuma su responsabilidad. Ahora es momento de poner sobre la mesa horizontes, es el momento de estabilizar el sistema educativo", ha dicho.

Para hacerlo, ha insistido en la "necesidad de un gran acuerdo de país para reforzar la escuela catalana" con un horizonte de 10 años vista que defina los objetivos para estabilizar el sistema educativo con resultados que sean medibles.

Capella ha subrayado que ERC ve imprescindible que este gran acuerde "vincule al Govern, al Parlament, a los sindicatos, a la comunidad educativa y a la sociedad en general".

"Lo más importante es reconstruir un sistema de evaluación riguroso y transparente, lo más importante es que este acuerdo haga posible un compromiso de país", ha zanjado.

"PRETENDEN DIVIDIR AL SOBERANISMO"

Preguntada por la Diada de este viernes y las diferentes convocatorias contrarias entre la izquierda independentista y AC, Capella ha afirmado que "por primera vez desde hace años, pretenden no solo dividir al soberanismo, sino que una parte de este se repliegue y hable desde el etnicismo".

"Lo que tendría que estar haciendo el independentismo democrático es trabajar para señalar bien quién es quien impide que Catalunya pueda tomar sus decisiones libremente. La limitación del derecho a decidir y de las aspiraciones de Catalunya son evidentes de dónde vienen, vienen del Estado español", ha zanjado.

Y ha defendido que ERC estará siempre al lado del independentismo "que genera, que quiere sumar, que es capaz de incluir" y garantizar derechos y libertades al conjunto de los ciudadanos.