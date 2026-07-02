Capella (ERC) avisa al Govern de que con los Presupuestos "ya no habrá excusas para no liderar"

Archivo - La portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Parlament, Ester Capella, durante una sesión de control, en el Parlament de Catalunya, a 28 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Dalmau, en funciones de presidente, comp - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, ha avisado al Govern de que, con la aprobación de los Presupuestos, "ya no hay excusas" para aplazar decisiones, no desplegar los acuerdos y no liderar.

Así se ha pronunciado este jueves en el debate final de Presupuestos en el pleno del Parlament, donde ha asegurado que las cuentas deben servir para que Catalunya "gane capacidad de decisión, refuerce los servicios públicos y disponga de más recursos para comenzar a corregir algunos de los grandes desequilibrios que arrastra".

Capella ha sostenido que Catalunya necesita unas cuentas aprobadas "no porque el Govern haya hecho los deberes, sino porque el país no se puede permitir continuar parado", y ha reclamado al Ejecutivo catalán que no hagan de portavoces del Gobierno central.

"En política, hay quien confunde la coherencia con el inmobilismo. Nosotros, ERC, pensamos exactamente lo contrario. Ser coherentes es defender los mismos objetivos y al mismo tiempo saber aprovechar cada momento, cada negociación, para acercarnos a ellos", ha subrayado la portavoz republicana.

Capella ha asegurado que su partido no ha caído en "cheques en blanco", y ha defendido que hacen una política exigente, que negocia, que condiciona, que obtiene avances y que cumple los acuerdos, tras lo que ha repasado lo acordado con el Govern para sacar adelante las cuentas.