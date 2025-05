Capella (ERC), sobre la crisis de la Dgaia: "Todo el mundo" ha tenido responsabilidades políticas

Acusa a Junts de no querer la tasa turística al volver a llevar el decreto al CGE

BARCELONA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, ha asegurado que "todo el mundo" ha tenido responsabilidades políticas en el sistema de protección a la infancia en riesgo, en alusión a lo ocurrido en la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia).

En rueda de prensa este lunes, ha explicado que su planteamiento de una comisión de investigación sobre la Dgaia --propuesta por PSC, ERC y Comuns-- es un análisis de lo ocurrido desde 2011 hasta la actualidad "más allá de situaciones extraordinarias", en referencia al presunto caso de abuso a una menor tutelada.

Ha asegurado que el periodo del 2017 a 2020 fue una época en que Catalunya tenía los Presupuestos prorrogados, se aplicó el artículo 155 de la Constitución tras el 1-O, por lo que quien tenía "responsabilidad en aquel momento" era la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha sostenido Capella.

También ha explicado que era un momento en que llegaban "200 menores de media a diario", por lo que ha pedido que se investiguen las contrataciones extraordinarias, las prestaciones a menores cuando dejaban de serlo y también el caso de abusos a la menor, y ha insistido en que los consellers de entonces priorizaron por encima de todo garantizar los derechos de los niños, textualmente.

Preguntada por si ERC pedirá comparecer a Sáenz de Santamaría, Capella ha respondido que no quieren anticipar nada, y que en el diseño de la comisión se deberá de ver "qué ha fallado y asumir, a quien le corresponda, las responsabilidades que toquen", tras lo que ha añadido que pondrán el acento en la mejora del sistema de protección de menores.

TASA TURÍSTICA

Capella ha criticado que Junts lleve por segunda vez el decreto para aplazar la aplicación de la tasa turística al Consell de Garanties Estatutàries (CGE): "No sé si lo hacen porque no quieren la tasa turística o porque no son ellos los que encabezan esta regulación".

Ha explicado que su proposición de ley sobre este impuesto se tramitará de manera conjunta con el proyecto de ley del Govern, y ha asegurado que la tasa turística deberá tener en cuenta la realidad diferenciada de Barcelona y del resto de Catalunya.

'OPERACIÓN CATALUNYA'

Sobre la comisión de investigación de la 'Operación Catalunya' en el Congreso, la portavoz republicana ha pedido que la Fiscalía actúe de oficio ante "las evidencias de que existió una operación que fue a perseguir a los independentistas catalanes", y ha añadido que si no lo hace, la propia comisión de investigación deberá elevar sus conclusiones a la Fiscalía para que persiga a los autores materiales de esta operación, textualmente.

Ha detallado que este martes ERC hará una interpelación al Govern en el pleno del Parlament para pedir que acelere los trámites para transformar el Institut Català de Finances (ICF) en una banca pública catalana: "Hace falta que el Govern sea ambicioso de una vez y acelere esta medida ante la Comisión Europea y el Banco Central Europeo", ha reclamado.

También ha explicado que ERC ha registrado la propuesta de creación de una comisión de investigación sobre el apagón eléctrico, y ha defendido que esta investigue las causas, pero también cómo se deben proteger las infraestructuras esenciales en caso de que volviese a ocurrir, cómo se debe almacenar más y mejor energía en edificios públicos y una valoración del impacto económico que tuvo.