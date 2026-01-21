Capella (ERC) lamenta el fallecido en Gelida (Barcelona) y pide soluciones "rápidas" en Rodalies

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, ha lamentado la muerte del maquinista en el accidente ferroviario de este martes por la noche en Gelida (Barcelona), así como los fallecidos en el de Adamuz (Córdoba), y ha pedido soluciones "rápidas y efectivas" para Rodalies y que se revierta la situación lo antes posible, en alusión a la decisión de no retomar la circulación de trenes hasta que no haya condiciones de seguridad.

En rueda de prensa este miércoles en la Cámara catalana, ha criticado "la actitud de Renfe y el Govern, no poniendo en el centro a los ciudadanos", ya que considera que muchos usuarios se han encontrado en las estaciones esta mañana sin servicio y sin una alternativa para desplazarse.

"Es inadmisible dejar al conjunto de ciudadanos sin un medio de transporte. Sino hay Rodalies, debía ser un medio alternativo para poder desplazarse, para poder garantizar su movilidad", ha criticado Capella, que ha lamentado que esta situación ha creado sensación de inseguridad y caos.

La portavoz republicana ha atribuido la parada del servicio de Rodalies a la falta de inversión en estas infraestructuras: "Los accidentes por causas naturales son incontrolables, pero la no inversión en Catalunya es lo que ha hecho que hoy se haya tenido que parar el servicio", ha insistido.

Ha reclamado que el Pla Rodalies 2026-2030 continúe "con el mismo ritmo y nivel de inversión que este quinquenio anterior", y ha calificado de indigno e indecente el servicio de Rodalies, que perjudica y condiciona la vida de miles de ciudadanos y la economía catalana, en sus palabras.

Capella ha sostenido que la "única solución" a esta situación es el traspaso de la gestión de Rodalies a la Generalitat, y ha destacado que ERC trabaja en esa dirección para mejorar las infraestructuras y el servicio.

COMPARECENCIAS

Ha reclamado que el Govern dé las explicaciones pertinentes en el Parlament, y ha recordado que las conselleras de Interior, Núria Parlon, y de Territorio, Sílvia Paneque, ya han pedido comparecer en la Cámara catalana, al ser preguntada por si pedirán responsabilidades directas al Govern por el accidente.

"Veremos qué es lo que pasa durante el día de hoy. Nos reservamos también peticiones de comparecencia que vayan más allá de las responsables políticas", ha avisado.