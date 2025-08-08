Capella (ERC) pide a Illa que "no viva subordinado al Gobierno ni al PSOE", tras un año de Govern

Archivo - La diputada de ERC, Ester Capella, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, ha pedido al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que "no viva subordinado al Gobierno ni al PSOE" cuando se cumple este viernes un año de su investidura.

En declaraciones a 3Cat recogidas por Europa Press, la portavoz republicana ha reclamado al Govern de Illa que "anteponga siempre los intereses de Catalunya ante otros intereses".

Así se ha pronunciado este viernes cuando se cumple un año de la investidura de Illa, que fue posible gracias a pactos con ERC y los Comuns.