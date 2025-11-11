Capella (ERC) rechaza fijar como línea roja con el PSC la ampliación del Aeropuerto de Barcelona

BARCELONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, ha descartado fijar como línea roja con los socialistas la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, después de que el presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, haya anunciado que en los próximos días Aena publicará la licitación técnica para la gestión y el desarrollo del plan director para la ampliación.

"Esto no va de más pistas largas, de más metros cúbicos de hormigón, sino de cómo hacemos que las infraestructuras que tiene nuestro país respondan y sirvan al interés general y no a los intereses de los del cupón, que están esperando qué beneficios obtienen a costa de la inmensa mayoría de la ciudadanía", ha afirmado en rueda de prensa este martes.

Capella ha señalado que "de tanto poner líneas rojas quedas atrapado", al ser preguntada por si esto debería ser una línea roja en las negociaciones con el Govern.

Ha insistido en que no se trata de ampliar el Aeropuerto sino de hacer más eficientes las infraestructuras actuales y de "poner ingenio" para que el aeródromo actual tenga capacidad de hacer todo lo que dicen que se haría si se ampliase la pista, textualmente.

La portavoz republicana también ha apostado por que Catalunya tenga la gobernanza de los aeropuertos, y ha deseado que haya "una mayoría" que lo respalde.

MOCIÓN DE VIVIENDA

Capella ha explicado que han registrado una moción que se debatirá en el próximo pleno del Parlament en la que defienden la necesidad de "regular y si es necesario prohibir" la compra especulativa de viviendas en zonas tensionadas.

Ha pedido al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que no se deje "intimidar por los grandes lobbies inmobiliarios que han arrastrado a determinados grupos parlamentarios a defender el interés de unos pocos por encima de los de los ciudadanos", y le ha instado a ir demostrar si va de verdad en la protección del derecho a la vivienda.

Capella ha llamado a los grupos a "construir juntos el derecho a la vivienda", y ha detallado que la moción pide al Govern que haga informes y acabe los trabajos que ha iniciado para evitar que las compras especulativas impidan el acceso a la vivienda a los ciudadanos, y que se busque una manera de regularlo.