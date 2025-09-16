Capella (ERC) reitera que no prevén negociar los Presupuestos si no se cumple la financiación

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

Celebra "el gesto" de Aragonès de renunciar a su sueldo de expresidente del Govern

BARCELONA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, ha reiterado que "no hay previsión" de negociar los Presupuestos de la Generalitat para el 2026 si no se cumple el acuerdo para una financiación singular y para que Catalunya tenga la capacidad de recaudar el 100% del IRPF.

"No hay previsión porque previamente se deben cumplir toda una serie de acuerdos que en estos momentos diría que están muy congelados", ha lamentado Capella en rueda de prensa este martes en la Cámara catalana.

Ha insistido en que no abrirán "nuevas carpetas si no se han cumplido aquellas básicas que han hecho determinante la investidura del presidente Illa", en alusión al acuerdo de investidura entre ERC y PSC, y ha recordado que ese pacto también fue avalado por el Comité Federal del PSOE.

"EL GESTO" DE ARAGONÈS

Capella ha agradecido "el gesto" del expresidente de la Generalitat Pere Aragonès de renunciar a su sueldo de expresidente, y ha recordado que ERC promovió una limitación de estas retribuciones para que dejaran de ser vitalicias.

Preguntada por si cree que se debería de eliminar la retribución a expresidentes condenados por casos de corrupción, ha respondido que es un tema que se debe debatir una vez se aplique la Ley de Amnistía: "No participaremos en la criminalización de presidente represaliados", ha avisado.

También ha agradecido la labor del diputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg, que ha decidido dejar su acta y retirarse de la política institucional, aunque no ha querido concretar si el secretario adjunto de ERC, Oriol López, será el que ocupará su escaño, ya que es el siguiente en la lista por Barcelona.

OFENSIVA TERRESTRE EN GAZA

Preguntada por la ofensiva terrestre de Israel en Gaza, Capella ha instado a la comunidad internacional y a los gobiernos a actuar "con contundencia" y tomar medidas para paralizar lo que está ocurriendo en Palestina, que considera que es un genocidio.

Sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) sobre el catalán en las escuelas, Capella ha valorado que el Govern haya anunciado el recurso, pero ha reclamado que "no se despiste", que despliegue el Pacte Nacional per la Llengua y ponga todos los medios a su alcance para garantizar el modelo de escuela catalana.

Ha acusado al TSJC de hacer "más política que justicia", y ha insistido en que el Govern de Salvador Illa debe estar a la altura y articular los mecanismos necesarios para defender la vehicularidad del catalán en las escuelas.