Capella (ERC) ve margen de maniobra en los Presupuestos: "La pelota está en el tejado del PSC"

La portavoz de ERC en el Parlament, Esther Capella - EUROPA PRESS

BARCELONA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de ERC en el Parlament, Esther Capella, ha considerado que hay margen de maniobra para seguir negociando con el Govern sobre los Presupuestos aunque ha recalcado que "la pelota está en el tejado del PSC", en referencia a la demanda de que cumplan con la recaudación del IRPF.

"Si no hay acuerdo, presentaremos enmienda a la totalidad. ¿Que habrá margen de maniobra? En esta vida siempre hay margen de maniobra. Cuando no hay margen de maniobra, ya saben lo que pasa, es que nos hemos muerto", ha subrayado en rueda de prensa en la Cámara catalana.

Según Capella, ERC no pone cosas nuevas sobre la mesa pero sí exige al PSC que cumplan con lo acordado, recordando que la cesión de la recaudación del IRPF forma parte del acuerdo que rubricaron republicanos y socialistas para investir como presidente de la Generalitat a Salvador Illa.

"El partido se debe jugar hasta el último minuto", ha subrayado, tras advertir de que, si no se cumplen con lo del IRPF, los republicanos usarán todos los mecanismos y palancas que tienen a su alcance para presionar a los socialistas.

Más allá de la posible enmienda a la totalidad a las cuentas, ha constatado que "hay muchas leyes y cosas que se tienen que aprobar", y para ello los socialistas necesitan el apoyo de los republicanos.

Tras reivindicar que ERC tiene mucha paciencia, ha rechazado hacer un memorial de agravios pero ha insistido en que han dado "tiempo suficiente" a los socialistas para que cumplan.

Aunque apunta que Illa ha hecho algún gesto, ha señalado que se evidencia que la cuestión del IRPF no depende sólo del presidente de la Generalitat y del PSC, en alusión al PSOE.

"El acuerdo de investidura implicaba que el PSOE avalaba todo lo que pactábamos y afectaba a una decisión del PSOE para que se pudiera investir a Illa. ¿Qué se necesita hacer? Lo contrario que han hecho hasta ahora, decir que harán posible lo que se pactó", ha apuntado.

ELECCIONES EN ANDALUCÍA

Para Capella, que haya elecciones en Andalucía o en cualquier otra comunidad autónoma no debería condicionar el cumplimiento de los acuerdos entre ERC y los socialistas, y defiende que Illa debería ser el primero en salir a advertirlo.

"Y el PSOE, y por lo tanto el Gobierno, debería tener claro que no puede condicionar lo que pasa en diferentes ámbitos del Estado a las obligaciones que tiene con Catalunya", ha resaltado, por lo que ha emplazado a los socialistas a moverse.