Capella llama a bancos y suministradores de servicios básicos a facilitar acuerdos con deudores

La consellera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, ha llamado este jueves a las entidades bancarias de crédito y a los suministradores de servicios básicos a que "se impliquen en los mecanismos de segunda oportunidad y faciliten acuerdos con los deudores", haciendo hincapié en el contexto social y económico derivado de la pandemia de coronavirus.

Lo ha dicho durante su intervención en la presentación de la 'Guía de buenas prácticas en materia de acuerdo extrajudicial de pagos, concurso consecutivo y exoneración del pasivo insatisfecho', en la que también han participado la decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) y presidenta del Consell de l'Advocacia Catalana (Cicac), Maria Eugènia Gay; la jueza decana de Barcelona, Mercè Caso; y el secretario de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Joaquim Martínez.

En su petición a bancos y suministradores, Capella ha añadido: "No es un momento para que se pongan de perfil. Cuando interpelamos y pedimos responsabilidad social, también les corresponde a ellos", y ha alertado del aumento de los casos de insolvencia a raíz de la emergencia sanitaria por el coronavirus, ante lo que ha reclamado llegar a acuerdos de forma más rápida.

Capella también ha explicado que a principios de 2021 su Conselleria pondrá en funcionamiento un servicio de acompañamiento a deudores que quieran conseguir un acuerdo con sus acreedores, "con el objetivo de que las personas afectadas dispongan de una nueva oportunidad para incorporarse a la actividad económica evitando procesos judiciales".

"No podemos permitirnos que familias, autónomos y pequeños negocios tengan que destinar todos sus recursos y patrimonio a devolver la deuda, porque esto crea precariedad", ante lo que ha defendido la importancia del mecanismo de segunda oportunidad, que prevé un acuerdo respecto al pago de las deudas.

Sobre la guía presentada este jueves, la consellera ha valorado la participación de representantes de distintas profesiones relacionadas con la materia, y ha celebrado que el documento "es un buen ejemplo de cómo poner el derecho al servicio de la ciudadanía".

GAY VE UN RETO "OFRECER SOLUCIONES"

Por su parte, Maria Eugènia Gay ha agradecido el trabajo del grupo encargado de elaborar la guía, de la que ha valorado que ayudará a personas que deben "asumir una serie de deudas que les impiden tener una vida plena, a incorporarse a la sociedad de manera regular con todas las garantías y seguridad jurídica".

Ha aplaudido que el mecanismo de segunda oportunidad "se ha ido extendiendo en toda España gracias al impulso dado en Catalunya, donde se está aplicando de manera más efectiva".

Gay también ha señalado el "reto como sociedad de ofrecer soluciones a todas las personas que de forma repentina e involuntaria han tenido que hacer frente a una serie de deudas", y ha celebrado que la guía facilitará el trabajo de los trabajadores especializados en la materia.

MARTÍNEZ: "ESTAREMOS SIEMPRE A FAVOR DE COLABORAR"

El secretario de Gobierno del TSJC ha valorado que el documento "ofrece miradas diferentes sobre un mismo problema", algo que considera que enriquece el trabajo hecho, y ha valorado la utilidad de la guía al facilitar la comprensión de la normativa.

"Espero que el trabajo en la guía tenga continuidad y los letrados de la administración de justicia estaremos siempre a favor de colaborar", ha añadido Martínez sobre el documento.

CASO: LA GUÍA EVITA "INSEGURIDAD"

La jueza decana de Barcelona también ha expresado su agradecimiento a los autores de la guía: "Tener la generosidad de invertir vuestro tiempo en pensar cómo dar respuestas es algo que por extraordinario necesita este reconocimiento especial".

También ha aplaudido la labor de los juzgados de lo Mercantil y ha resaltado que "no hay nada peor para un juez que cuando la Ley no da las respuestas a su caso concreto".

"Cuando no tenemos una guía hay dispersión de decisiones, hay inseguridad, y si hay inseguridad no salimos de una crisis como en la que estamos", y ha dicho del documento que es una señal de esperanza para sectores que no esperaban verse en crisis, y lo ha ejemplificado con el sector turístico en Barcelona.