CapNord Wealth Advisors nace como firma independiente de asesoramiento patrimonial e inversiones

Los socios Luis Badia, Salvador Vilallonga, Josep Mir y Nacho Encinas - CAPNORD

BARCELONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La nueva firma independiente de asesoramiento patrimonial y de inversiones CapNord Wealth Advisors, con sede en Barcelona, se ha presentado durante un acto en la capital catalana ante clientes, colaboradores y representantes del tejido empresarial catalán.

Se han unido profesionales con más de 20 años de experiencia en varios ámbitos (planificación patrimonial, asesoramiento en inversiones, y previsión y protección patrimonial), para dar un servicio integral a familias, empresarios, emprendedores, deportistas e instituciones, informa este lunes en un comunicado.

Surge de la fusión de Troy y RJ Family Office en 2019; dos años después se incorporó a Compass Capital y ERSM Grupo en el ámbito de la previsión y protección; este año se ha unido como socio estratégico Afi (grupo fundado en 1987) para reforzar las capacidades analíticas y tecnológicas.

4 SOCIOS FUNDADORES

Hay cuatro socios fundadores: Nacho Encinas, Luis Badía, Salvador Vilallonga y Josep Mir, que es el socio director y ha afirmado que el fin es ayudar a personas a "definir una hoja de ruta acorde con sus metas" y estructurar soluciones de inversión según sus objetivos.

Integran 3 áreas de servicio: planificación patrimonial, asesoramiento en inversiones, y previsión y protección.

La presentación del pasado jueves en El Palauet contó con intervenciones de Josep Mir y de David Cano, socio de Afi y director general de Afi Inversiones Globales, SGIIC, que presentó las perspectivas económico-financieras para 2027.

Constató la previsión del mantenimiento de la expansión de la economía mundial y el final del proceso de subidas de tipos de interés, y añadió que la renta fija "se debe recuperar de la decepción de 2026 y la renta variable seguir siendo el motor de rentabilidad de las carteras".