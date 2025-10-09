Caprabo abre un nuevo supermercado en Sabadell (Barcelona)

BARCELONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Caprabo ha abierto un nuevo supermercado en Sabadell (Barcelona), en la calle Bruc 26, que se suma a la veintena de puntos de venta que tiene en la comarca del Vallès Occidental, informa en un comunicado este jueves.

El nuevo establecimiento tiene una superficie comercial de 195 metros cuadrados, ha supuesto la creación de 5 puestos de trabajo y cuenta con un horario de atención al público de lunes a domingo de 8 a 22 horas.

La tienda dispone de "una de las mayores variedades por metro cuadrado del mercado", e incluye las ventajas y propuestas propias de Caprabo como el uso de la Tarjeta Club Caprabo, una de sus herramientas de ahorro para los clientes.