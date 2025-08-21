Caprabo abre un nuevo supermercado en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)

BARCELONA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Caprabo ha abierto un supermercado en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), ubicado en la calle Enric Granados, lo que supone ampliar la presencia de la compañía en la comarca del Barcelonés, según ha informado este jueves en un comunicado.

El establecimiento tiene una superficie de 162 metros cuadrados (m2), ha supuesto la creación de cuatro puestos de trabajo y cuenta con un horario de atención al público que va de lunes a domingo de 8 a 23 horas.

Caprabo ha acelerado su plan de expansión con la apertura de una decena de supermercados en el primer semestre del ejercicio, incorporando unos 4.000 m2 de superficie comercial y creando 76 puestos de trabajo.