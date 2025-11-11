Caprabo apoya a la Fundació Ajuda i Esperança a prevenir trastornos de conducta alimentaria

BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los supermercados de Caprabo han puesto en marcha durante el mes de noviembre la recogida de microdonativos a través de su iniciativa 'céntimos solidarios', para dar apoyo a la Fundació Ajuda i Esperança en la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria (TCA), informa en un comunicado este martes.

La iniciativa tiene como objetivo ofrecer acompañamiento y apoyo emocional a las personas que están atravesando esta situación, a través del Telèfon de l'Esperança (934 144 848), un servicio de atención confidencial disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Además de la atención telefónica continuada, la entidad impulsa la formación específica del voluntariado en la detección de trastornos de la conducta alimentaria y la coordinación con entidades y servicios que pueden ofrecer apoyo complementario a las personas afectadas.