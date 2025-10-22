Capraboacasa gana el premio al 'Mejor Comercio Online del Año 2025' de Comercio del Año. - DAVID AIROB - CAPRABO

BARCELONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El supermercado online de Caprabo, Capraboacasa, ha recibido el premio al 'Mejor Comercio Online del Año 2025' de la organización Comercio del Año, llevándose este galardón por segundo año consecutivo, informa en un comunicado este miércoles.

Esta distinción reconoce "la calidad del servicio, la atención al cliente, la confianza, la excelencia en la gestión y la experiencia de compra", una elección apoyada por las más de 100.000 personas han participado las votaciones de esta edición.

El servicio fue creado en 2001 y desde 2020 ofrece una plataforma con capacidad para 13.000 referencias y permite la opción de entregas en una hora.

La cadena de supermercados ha destacado que este servicio ofrece un proceso "sencillo, ágil y personalizado, adaptándose de manera constante a las innovaciones del mercado, optimizando la navegabilidad y simplificando cada paso de la compra".

Por otro lado, la compañía también ha sido premiada como Mejor Franquicia y Mejor Comercio en la categoría de Supermercados de Proximidad.