Cárdenas (UGT Renfe) dice que si hubo un error humano en Toledo es porque hubo uno técnico

El responsable de UGT Renfe en Catalunya, Francisco Cárdenas - EUROPA PRESS

BARCELONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El responsable de UGT Renfe en Catalunya, Francisco Cárdenas, ha asegurado que "para que haya un factor humano, que haya un error, tiene que haber fallado el sistema técnico", en referencia al accidente de tren de este miércoles en Urda (Toledo).

En declaraciones a Europa Press este jueves, Cárdenas ha lamentado que entre los dos trenes accidentados "no había señales y, si las había, no han aparecido" y que no llegaron al AVE tras arrancar.

Por ello, ha pedido una reunión para analizar lo ocurrido: "A ver cómo podemos cambiarlo, pero esto se tiene que cambiar".

"Hemos de intentar evitar que vuelva a pasar porque se produce un error humano", ha añadido.

Ha afirmado que "no se puede tener ese temor, ese miedo a viajar", tanto de pasajeros como de trabajadores de los trenes" por la incertidumbre de qué puede pasar.