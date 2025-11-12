Carinsa tramita la compra de cuatro naves para alcanzar una facturación de 100 millones en 2030

BARCELONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Carinsa tramita la adquisición de cuatro naves en Sant Quirze del Vallès (Barcelona), situadas próximas a la fábrica actual, con el objetivo de multiplicar por 10 su capacidad productiva y alcanzar los 100 millones de euros de facturación en 2030.

La primera nave estará en funcionamiento en octubre de 2026 y se destinará a ampliar instalaciones y capacidad de producción de la división de alimentación, han informado fuentes de la compañía catalana a Europa Press.

En 2024, la empresa especializada en las fragancias y soluciones integrales para la industria de la perfumería y cosmética, y a los aromas y soluciones tecnológicas para alimentación humana y animal, facturó 59,9 millones de euros y prevé crecer a doble dígito en 2025, manteniendo esta evolución en 2026.

Este jueves, en el marco de su estrategia internacional, la firma presentará en Nueva York el Perfume de Barcelona by Carinsa, que rinde homenaje a la capital catalana, en el marco del Barcelona - New York Summit, evento organizado por Barcelona Global y Barcelona & Partners para impulsar la proyección internacional de la ciudad mediante la innovación y la creatividad empresarial.

HOMENAJE A BARCELONA

"Este perfume es un homenaje a nuestra ciudad y a su capacidad para inspirar innovación y emociones. En Carinsa creemos en el poder de los sentidos como lenguaje universal, y queremos que el mundo conozca la creatividad que nace en Barcelona", ha afirmado la ceo de Grupo Carinsa, Vanesa Martínez.

Carinsa, presente en 58 países, ha incrementado su cifra de negocio en torno a un 30% en la última década, emplea a 200 profesionales de 33 nacionalidades --un 30% en I+D y un 20% doctores industriales, aromistas y perfumistas--, aunque prevé superar los 300 empleados en los próximos cinco años.