Carla Simón explora "la tensión entre la tradición y la vanguardia" en el corto 'Flamenco'

Carla Simón habla con los medios en el marco del In-Edit, donde presenta 'Flamenco'. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora Carla Simón, que presenta este lunes su cortometraje 'Flamenco' en el Festival In-Edit de Barcelona, ha asegurado que su idea en la película es explorar "la tensión entre la tradición y la vanguardia".

En un encuentro con los medios, ha explicado que el flamenco tiene una "contradicción" innata con la que se identifica mucho, mezclando lo luminoso y lo alegre con lo más trágico, doloroso u oscuro, algo que también está presente en su cine.

"Además, el flamenco tiene grandes personajes. Hay mucha gente en el mundo del flamenco a la que me apetece mucho ponerles una cámara delante", ha añadido Simón, que está preparando un largometraje que es un musical de este género.

Otros directores, como Fernando Trueba y Albert Serra, también presentan películas sobre música en el In-Edit: "A veces son coincidencias, pero yo siempre digo que estamos en un momento en que nos hace falta bailar un poco", bromea la cineasta.

ROCÍO MOLINA

En el cortometraje, la protagonista es la bailaora y coreógrafa Rocío Molina, con quien Simón asegura que se entendieron enseguida: "Sobre todo, hablábamos el mismo idioma", y apunta que lo mismo le sucedió con el Niño de Elche, que también aparece.

Además, la directora ve "ciertas coincidencias" en el momento creativo de ambas, en cuanto a maternidad, al cierre y apertura de nuevas etapas o a edad, entre otros.

La catalana asegura que la película, que gira alrededor de personas de etnia gitana, rompe estereotipos "de forma muy orgánica", y que aunque la mirada sea externa, se hace con total colaboración con los protagonistas.

EXPLORANDO LA "PARTE MÁGICA"

La directora afirma que 'Flamenco' le ha servido para explorar una "parte mágica" y más poética que otras películas suyas más arraigadas a la realidad, como 'Estiu 1993' o 'Alcarràs', no permitían.

"No sé si hay marcha atrás", reconoce Simón, que ya sabía que cuando escribió 'Romería' no contentaría a quienes esperaran algo como sus filmes anteriores, y que señala con su corto de 2022, 'Carta a mi madre para mi hijo', ya comenzó a moverse en un terreno menos realista.

"Pienso mucho en la necesidad de salir constantemente de tu zona de confort, de que cada cosas que hagas te aporte nuevos retos, que te haga crecer. En el momento en el que me encuentro cómoda haciendo algo porque ya lo sé hacer, creo que no merece la pena ni volverlo a hacer", ha aseverado.

CREAR DESDE CERO

Para recoger el legado musical cinematográfico del flamenco, Simón se sirve de material de archivo de otras películas: "Todo lo que hacemos viene mucho de una tradición anterior, pero eso no significa caer en la nostalgia".

"Crear desde cero es prácticamente una utopía que no sé si alguien sabe hacer. Siempre se abraza algo del lugar de donde vienes", ha reflexionado.