Carles Anglada (WTC Barcelona), nuevo miembro de la World Trade Center Association - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director general de World Trade Center Barcelona (WTCB), Carles Anglada, ha sido nombrado como nuevo miembro del Consejo de Administración de la World Trade Centers Association (WTCA), que conecta a más de 320 WTC de un centenar de países.

La presencia del director general de WTCB, empresa participada en un 76% por el Puerto de Barcelona y en un 24% por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), "amplía la voz de Barcelona en los debates clave del comercio global", informa el puerto barcelonés en un comunicado este viernes.

En las elecciones, Anglada ha sido elegido como uno de los representantes europeos junto a Ed Allison-Wright (WTC Gibraltar), Antony Georgakis (WTC Cyprus), Patricia Moinard-Drouvot (WTC Metz-Saarbrücken) y Cristina Sbaizero (WTC Trieste).

Ingeniero de Caminos por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y formado en IESE y ESADE, Anglada dirige el WTCB desde 2023.

Durante su trayectoria profesional, ha desarrollado su carrera en multinacionales, consultoría estratégica, gestión pública y docencia universitaria, y forma parte del Real Estate Member Advisory Council (MAC) de WTCA, un consejo de expertos internacionales que analizan tendencias globales y orientan el desarrollo de la red.