Puigdemont afima que quienes van encapuchados y usan la violencia "no son del 1-O"

Actualizado 01/10/2018 23:46:02 CET

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado este lunes por la noche que quienes van encapuchados y los que usan la violencia "no son del 1-O", después de los altercados producidos ante las puertas del Parlament y en Via Laietana, en Barcelona.

En un tuit recogido por Europa Press, ha recordado que el 1-O se hizo con la cara descubierta y de forma pacífica: "De esta manera vencimos, hace un año, a un estado autoritario".

También se ha preguntado: "¿Quién tiene interés en que se infiltre la violencia perdedora donde hemos resistido con una paz vencedora?".

Si van encaputxats no són de l'1O. Si usen la violència no són de l'1O. El vam fer a cara descoberta i de forma pacífica. D'aquesta manera vam vèncer, fa un any, un estat autoritari. Qui té interès que s'infiltri la violència perdedora allà on hem resistit amb una pau vencedora?