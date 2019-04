Carles Puigdemont trabaja en un libro sobre el 27-0 con documentos que ha recuperado

Actualizado 24/04/2019 19:23:16 CET

Se alegra de la absolución de Sandro Rosell pero le indigna que "le han robado dos años"

LLEIDA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha dicho este miércoles que trabaja en un libro sobre el 27 de octubre de 2017, el día que se declaró la independencia en el Parlament, y que para escribir cuenta con documentos de aquellos días que dejó "en un lugar discreto" y que ahora ha recuperado.

Lo ha dicho al preguntársele precisamente sobre la necesidad de un libro del 27-O, durante un acto en la UdL moderado por el candidato de Junts per Lleida a la Alcaldía de la ciudad, Toni Postius.

"No me pida si será el próximo Sant Jordi o dentro de tres, no lo sé, pero lo tengo muy a punto; entre otras cosas, porque tengo unos documentos, unas anotaciones de aquellos días que he podido recuperar", y ha añadido que tiene ganas de escribirlo.

"En los últimos días de estar en la Presidencia de la Generalitat yo hice empaquetar una caja que hice guardar en un lugar discreto durante mucho tiempo, y la he podido recuperar íntegramente y estoy trabajando en toda esta documentación", ha explicado.

También ha dicho que no quiere exponer su relato sin que pueda ser utilizado, "instrumentalizado ni por batallas partidistas ni electorales ni para influir ni perjudicar en temas judiciales".

"Yo me fui al exilio para defender la institución de la Presidencia de la Generalitat y la legitimidad de mi gobierno, y continúo vinculado a esta responsabilidad. Yo no haría un uso táctico", ha agregado.

Preguntado también por la absolución del expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, Puigdemont ha respondido que siente "una gran alegría de verle libre e indignación porque le han robado dos años de su vida".