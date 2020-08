Carlos Carrizosa: el Gobierno "no tendría por qué" retomar la mesa de diálogo si Cs apoya los PGE

El líder de la oposición en Catalunya rechaza la intención de Vox de una moción de censura

BARCELONA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha afirmado que el Gobierno "no tendría por qué" retomar la mesa de diálogo sobre el conflicto en Catalunya si el partido naranja apoya los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

En una entrevista de Europa Press ha reivindicado que, con su apoyo al Gobierno en medidas como el estado de alarma y la posibilidad de apoyar las cuentas, Cs "está fastidiando el plan de chantaje" que considera que ERC hace al Ejecutivo de Pedro Sánchez con la mesa.

El líder de la oposición en Catalunya ha advertido de que ERC solo apoyará los PGE si obtiene a cambio beneficios para los presos del 1-O o la mesa, mientras que Cs los respaldaría con mejoras para la gente, defiende.

"El Gobierno, si obtuviera nuestro apoyo mediante nuestras aportaciones y mejoras para los Presupuestos que aprovechen todos los ciudadanos, no tendría por qué ceder al chantaje de ERC", afirma.

A su juicio, los republicanos y el resto de partidos nacionalistas e independentistas solo apoyan medidas del Gobierno en el Congreso cuando consiguen "réditos para líderes políticos presos o huidos, o para sus intereses partidarios y egoístas".

Por eso considera que, con este papel de apoyar al Gobierno, Cs ocupa un rol que partidos como el PP "se están negando a jugar", y además evita que la gestión de Sánchez quede influida por el independentismo.

"Con nuestros 10 diputados en Madrid estamos pudiendo ayudar a que las consecuencias de la pandemia sean probablemente menos traumáticas y las medidas que toma el Gobierno sean más ajustadas y más razonables", añade.

Así, según él, el Gobierno "no tiene, por un lado, solamente el populismo de Podemos y, por el otro lado, el populismo del separatismo, sino un partido dispuesto a atemperar las políticas y a hacer cosas más razonables", ha argumentado.

Carrizosa ha afirmado que no es que Cs se modere ahora, sino que siempre ha sido de centro y moderado, pero ahora ha sabido leer el contexto del coronavirus y "no es momento para batallas estériles, sino de arrimar el hombro e intentar trabajar juntos".

Al preguntársele si se podría trasladar esta misma disposición al Parlament, ha respondido que los Presupuestos catalanes "malgastan dinero público" para promocionar al independentismo.

GESTIÓN DE LA PANDEMIA

Carrizosa ha criticado al Govern por la gestión de la pandemia y ha insistido en que dimita la consellera de Salud, Alba Vergés, porque "es una persona ajena al mundo sanitario" y cree que ha hecho un mal trabajo de preparación sobre los rastreadores.

En las últimas semanas, Cs ha pedido varias veces a Pedro Sánchez que tome el control de la gestión del coronavirus en Catalunya, al considerar que el Govern no está actuando y que esto se podría hacer legalmente sin ninguna "merma de competencias".

"El Gobierno de España prefiere no asumir los riesgos de una mala gestión coordinada con la autonomía. Está dejando que se desgaste políticamente el Gobierno de la Generalitat por no asumir una corresponsabilidad en lo que pasa en la pandemia", ha recriminado a Sánchez.

RECHAZA UNA MOCIÓN DE CENSURA

Sobre la moción de censura que plantea Vox por la gestión del Covid-19, Carrizosa lo ha equiparado a las peticiones de convocar elecciones en Catalunya: "No creo que sea el momento de que haya partidos que introduzcan elementos ajenos a lo principal, que es la lucha contra las consecuencias de la pandemia".

"Cualquier iniciativa estratégica de políticos que están mirando el interés de sus propios partidos en vez de arrimar el hombro para luchar ahora contra la pandemia no va a ser entendida por los ciudadanos", y ha insistido en que no es el momento de presentarla, y menos cuando está claro que no saldrá adelante porque no tiene los apoyos suficientes.