Carlota Gurt explora sequías "individuales y colectivas" y la capacidad de entenderse en 'Els erms'

La autora Carlota Gurt - EUROPA PRESS

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

La autora Carlota Gurt explora las sequías "individuales y colectivas" y la capacidad de entender a otra persona en su novela 'Els erms' (Anagrama), con la que ganó el Premi Llibres Anagrama de Novel·la 2026.

En una entrevista este martes de Europa Press, explica que la historia, ambientada en el pantano de Sau (Barcelona), comienza con la situación de sequía que funciona como "una especie de espejo" para analizar la realidad.

La novela habla del encuentro fortuito de los protagonistas, Ramona --ensayista que tiene un podcast-- y Faust --el jefe de la presa de Sau--, quienes son diferentes pero que "en el fondo no son tan opuestos" y que establecen una especie de obsesión mutua sin llegar a hablar.

"(En la vida real) sería casi inverosímil que se conocieran y tuvieran interés el uno por el otro, pero al final te puede llegar a gustar. Quería explorar esa relación imposible", señala.

Gurt señala que en esta novela quería explorar las sequías individuales --a nivel emocional, existencial, el sentido de vivir y la ilusión-- y las colectivas --no solo la climática--: "Plasmar estas sequías de cuando tienes la sensación de vivir en un desierto y piensas '¿cómo hago crecer esto cuando no hay nada fértil?".

UNA CONEXIÓN

La escritora afirma que su intención era que la novela no fuese una historia de amor porque, según ella, eso sería "una gran mentira en el fondo".

En este sentido, quería abordar la capacidad de entender a otra persona e interesarse en él: "Esta cosa de encontrar a alguien que es como una especie de espejo, hay una conexión diferente. Es encontrar a alguien que se te parece, es encontrar a alguien que te acompaña en las desgracias. Es como si no estuvieras tan solo".

Sobre la obsesión entre Ramona y Faust, Gurt cree que es una forma de encontrar una ilusión, "una idea, un proyecto, una cosa nueva que te puede hacer crecer".

"Faust está ahí atrapado. Ramona está harta de hacer lo que hace. Es una forma de hacer cosas nuevas. El triple salto mortal, atreverse. No sabes nunca cuando el autoengaño se cumplirá o no", explica la autora.

NOVELA "QUE MIRE HACIA EL MUNDO"

Insiste en que su objetivo desde el principio era hacer una novela "que mire hacia el mundo" y no solo hacia los personajes y, por eso, a lo largo de sus páginas se abordan temas como la presión estética, los problemas ferroviarios o el fenómeno de los 'expats' en grandes ciudades, así como la psicología.

"Quería mirar al mundo y poner mis obsesiones (en el libro), como la obsesión estética. Es un cosa que me entristece, igual que las pantallas. Con las pantallas estamos absolutamente idiotizados", asegura.

"TODOS ESTAMOS MUY SOLOS"

Preguntada por si cree que la sociedad está perdiendo la capacidad de vincularse, ella cree que en general todas las personas están muy ocupados y agobiados: "Tenemos muy poco tiempo y el poco tiempo que tienes todos estamos con la energía muy chupada. No es que haya una falta de voluntad de hacer vínculos, sino una falta de energía".

"En el mundo real creo que los psicólogos son una especie de amigos de pago. Un psicólogo te permite, te ayuda a mirar las otras de otra manera. En general todos estamos muy solos y muy ocupados. En cambio allí (con el psicólogo) no hay culpa: vas y me aguantas el rollo. Creo que todo el mundo tendríamos que ir al psicólogo", dice.

ESCRIBIR EN CATALÁN

'Els erms' se publicará este otoño en castellano --seguramente con el título de 'Los páramos'-- y la autora explica que ella misma es quien está traduciendo la novela y que adaptará algunos conceptos para que se entiendan fuera del catalán.

Sobre escribir en catalán, Gurt asegura que tiene la sensación de tener "un deber o una voluntad de demostrar que el catalán es una lengua plenamente funcional para hablar de todo, desde cosas vulgares hasta las más elevadas".

Por último, sobre futuros proyectos, avanza que está escribiendo una biografía de un hombre que le escribió para pedírselo y que, aunque no tiene una vida especialmente extraordinaria, dice, estas memorias funcionan como "una especie de planteamiento sobre cosas de la vida, como qué es la muerte, qué es la amistad o qué es importante en unas memorias, porque siempre hay engaño".