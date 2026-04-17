Carlota Subirós versiona en el TNC las tres tragedias de Sófocles con 'Èdip & Antígona'

Momento de la obra - TNC

BARCELONA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Nacional de Catalunya (TNC) acogerá del 22 de abril al 31 de mayo en su Sala Gran la obra 'Èdip & Antígona', la versión de Carlota Subirós de las tres grandes tragedias de Sófocles: 'Edipo Rey', 'Edipo en Colono' y 'Antígona', informa en un comunicado este viernes.

La obra permite seguir el hilo emocional y poético de una familia marcada por el destino, donde, "en medio de las violencias desatadas, la voz de Antígona clama con fuerza por la piedad, por la dignidad humana y por el amor en lugar del odio".

El montaje es una producción propia del TNC y cuenta con las interpretaciones de Moha Amazian, Lurdes Barba, Babou Cham, Joel Cojal, Oriol Genís, Jordi Martínez, Vicenta Ndongo, Albert Pérez, Kathy Sey, Yolanda Sey, Yolanda Sikara, Junyi Sun y Moïse Taxé.