Carme Riera celebra 50 años de trayectoria con 'Gràcies': "El éxito no me lo he creído nunca"

Reeditan su primera obra 'Te deix, amor, la mar com a penyora'

BARCELONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La escritora y académica Carme Riera conmemora 50 años de trayectoria con 'Gràcies', una suerte de memorias literarias en las que explica aspectos del hecho de escribir, y la reedición de su primer libro 'Te deix, amor, la mar com a penyora', y ha asegurado: "El éxito no me lo he creído nunca".

En rueda de prensa este martes en Barcelona, Riera ha agradecido a sus lectores los 50 años de fidelidad: "Yo no estaría aquí durante estos 50 años si la gente no me hubiese leído. Gracias a todos, de todas las edades".

En 'Gràcies', publicado en catalán por Edicions 62 y en castellano por Alfaguara, Riera desvela interioridades del oficio de escribir, las luces y las sombras, y rememora anécdotas como su primer Sant Jordi en el que solo firmó un ejemplar de 'Te deix, amor, la mar com a penyora'.

Riera, miembro de la Real Academia Española (RAE), ha recordado que la buena acogida que tuvo con su primer libro le hizo tener "mucho miedo" a la hora de encarar el segundo porque pensaba que no iba a repetir la recepción de 'Te deix, amor', la mar com a penyora'.

La autora ha explicado que siempre le ha gustado compatibilizar su faceta creativa con la académica como investigadora y profesora, y ha remarcado que lo ha pasado bien dando clases aunque ha admitido que desde 2000 constató un "declive horroroso" en aspectos como la comprensión lectora de los alumnos.

REEDICIÓN

Además de 'Gràcies', la conmemoración de sus 50 años de carrera literaria se completa con una nueva edición de 'Te deix, amor, la mar com a penyora', originalmente publicado en 1975, revisada por Riera y con el prólogo original de Guillem Frontera, un volumen de 17 cuentos con dos protagonistas: la mujer y el mal.

Riera ha subrayado que le hace mucha ilusión cuando algún lector acude a una de sus firmas con una primera edición, y que le gusta los ejemplares "leídos, subrayados" porque antes el boca-oreja lo era todo y los libros se pasaban de unas manos a otras.

"COCINA LITERARIA"

La editora de Edicions 62, Pilar Beltran, ha recordado el informe favorable del censor de 'Te deix, amor, la mar com a penyora' pese a plantear aspectos como la relación entre dos mujeres entre sus historias, y ha dicho que 'Gràcies' es "una conversación amistosa e íntima" con los lectores.

Por su parte, la editora de Alfaguara, Carolina Reoyo, ha asegurado que 'Gràcies' es una oportunidad de ver la "cocina literaria" de una autora, mientras que ha celebrado que 'Te deix, amor, la mar com a penyora' vuelva a las librerías en su traducción al castellano, con una traducción revisada por la autora.

CERVANTES

Preguntada en su condición de cervantista por la película 'El cautivo', de Alejandro Amenábar, que explora la tesis de la homosexualidad de Cervantes, ha dicho que la figura de Cervantes es interpreta según las diferentes épocas y que, por ejemplo, en el siglo XIX o XX estaba mal visto decir que estuvo encarcelado.

Riera, que no ha visto todavía la película, ha dicho que está abierta a toda interpretación, considerando que lo importante es que se hable del escritor y se lea: "Sin estar de acuerdo, pienso que es una posibilidad".