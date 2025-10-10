Carmen Calvo acusa a Ayuso de "incumplir la ley" al negarse al registro de objetores del aborto

Archivo - La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, en una imagen de archivo - JPEG/EUROPA PRESS - Archivo

Cree que Catalunya "puede llevar razón en una parte o en toda" con el principio de ordinalidad

BARCELONA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo de Estado y exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha acusado este viernes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de querer "incumplir la ley" al negarse al registro de objetores del aborto y ha señalado que la interrupción del embarazo debería estar protegida por la Constitución.

Lo ha dicho en una entrevista en La2 y Ràdio 4 recogida por Europa Press al preguntársele por las palabras de Ayuso, las cuales ha relacionado con las propuestas que tanto el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como el presidente de Argentina, Javier Milei hacen sobre el tema.

"Flota en el ambiente un aire de misoginia, de carácter retrógrado de la perspectiva de lo que las mujeres somos y tenemos que hacer. Trump en su primera legislatura tocó el aborto y Milei habla continuamente de esto", ha dicho.

Ha señalado que el tema del aborto y la polémica con Ayuso "no es un asunto de conciencia" sino, en sus palabras, un tema de autonomía de los cuerpos de las mujeres y ha abogado por proteger en la Constitución el derecho.

PROSTITUCIÓN

En referencia a la prostitución, ha afirmado que "el grueso del feminismo no es regulacionista" y lo ha argumentado en que, según ella, la actividad no responde ni a un solo criterio de trabajo profesional.

"Por eso hay que ser abolicionistas, porque la prostitución no es el oficio más antiguo del mundo, es la esclavitud más antigua del mundo a la que hemos estado sometidas las mujeres", ha dicho.

CATALUNYA

Preguntada por el principio de ordinalidad que se desprende del modelo de financiación singular que Catalunya negocia con el Gobierno, ha expresado que este "puede llevar razón en una parte o en toda".

"Lo que yo sí creo es que Catalunya está ahora en posiciones muchísimo más sensatas y muchísimo más coherentes", ha expresado.