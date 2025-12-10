Un carril abierto en la AP-7 en Roda de Berà (Tarragona) tras el accidente múltiple de este martes

TARRAGONA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha reabierto un carril en la AP-7 en Roda de Berà (Tarragona) este miércoles sobre las 7.36 tras el accidente múltiple de este martes por la noche en que se han visto implicados 17 vehículos y que ha dejado un herido grave.

Se están retirando de la calzada parte de los vehículos afectados en el accidente y se registran 4 kilómetros de colas desde El Vendrell (Tarragona) por dichos trabajos, ha informado el SCT en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El accidente se produjo después que un trailer chocara contra la mediana en sentido sur en el punto kilométrico 224, y posteriormente impactara con tres vehículos más, mientras que hacia el sentido opuesto saltaran piezas y cristales a la carretera, llegando a afectar a otros 13 vehículos.