Carrizosa censura a Torra por "aplaudir a los CDR y por la quiebra de la convivencia"

El presidente de Cs en el Parlament, Carles Carrizosa, ha censurado este lunes al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por "su aplauso a los CDR y por la quiebra de la convivencia".

"No es decir 'Torra, yo le acuso', es decir 'Torra, yo le censuro'. Por su aplauso a los CDR, por no respetar la democracia y por ser el máximo artífice y ejecutor de la quiebra de la convivencia que pueda haber en Catalunya", ha dicho durante su intervención en la moción de censura en el Parlament.

Carrizosa ha defendido sustituir a Torra por la líder de Cs en Catalunya, Lorena Roldán, que es quien ha impulsado la moción de censura contra el presidente y que se espera que presente un programa para encabezar la Presidencia de la Generalitat.

El portavoz de la formación naranja ha asumido que existe una especial dificultad en conseguir que prospere la moción de censura y ha asegurado que no es una moción de censura cualquiera, porque, según él, Catalunya no pasa por un momento cualquiera: "Es una moción por la convivencia, una convivencia que está en peligro".

Para Carrizosa, Torra lleva casi un año de vulneración de los derechos catalanes, de "reto a la democracia y de deterioro de la convivencia" y le ha reprochado que diga que la detención de los CDR detenidos el 23 de septiembre fuera una maniobra represiva del Estado.

"¿De verdad puede mirar a los ojos a los catalanes cuando usted está prestando un apoyo explícito a las personas que buscan atentar en Catalunya?", ha clamado el dirigente naranja.

LLAMAMIENTO AL PSC

En ese sentido, Carrizosa ha llamado al PSC a apoyar la moción de censura: "¿De verdad, señor Iceta, no ven la gravedad inmensa que tiene lo que está haciendo este presidente de la Generalitat? ¿De verdad, señor Pedro Sánchez, no es suficiente?", ha añadido en referencia presidente del Gobierno en funciones.

"No entiendo porque no pueden ponerse al lado de la convivencia y van a ponerse al lado de quienes aplauden la violencia", ha reprochado a los socialistas catalanes, y ha cargado también contra los comuns por, en sus palabras, ser la muleta del separatismo al no apoyar la moción.

Ha pedido a Torra "dejar de amenazar" con la respuesta que el Govern dará a la sentencia del Tribunal Supremo contra los dirigentes que impulsaron el 1-O y ha sostenido que tras esa sentencia llega el momento de la verdad y por eso Cs se conjura para mandar un mensaje firme de no violencia.