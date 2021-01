Carrizosa (Cs) acusa a Aragonès y Budó no tener una propuesta a 48 horas de decidir sobre el 14F

BARCELONA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder de Cs en Catalunya y candidato a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha acusado al vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, y a la portavoz del Ejecutivo y consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, que no hayan traído una propuesta clara a 48 horas de decidirse si se celebrarán las elecciones el 14 de febrero: "¿De verdad podemos mirar a las ojos de los catalanes y decirles 'salid en masa a votar, que todo está controlado'?"

Durante su intervención en la Diputación Permanente del Parlament de este miércoles, ha reprochado a Budó y Aragonès su "silencio" sobre las elecciones, ya que no se han referido al debate sobre si mantener o posponer los comicios durante su comparecencia sobre la gestión de la pandemia.

Carrizosa les ha recordado que la Conselleria de Salud de la Generalitat ha previsto que las cifras de la pandemia empeoren a vísperas de las elecciones: "¿De verdad pasan por alto la incertidumbre de no saber si habrá elecciones? Es que nos quedan 48 horas. ¿A ustedes les merece alguna opinión que haya 6.000 contagiados diarios mientras sacamos a la ciudadanía a votar?".

También les ha recriminado que, ante estas cifras, da la sensación de que están más "pendientes de sus calculadoras electorales que de lo que dicen los criterios sanitarios sobre la celebración" de los comicios.

"Es que están llamados a votar 5,4 millones de catalanes residentes en Catalunya. Ante esta movilización masiva, yo no me veo haciendo campaña con las camas de las UCIs colapsadas y con la situación de gente que no pueda acceder a un tratamiento", ha aseverado.