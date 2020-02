Carsten Isensee (Seat): el gran reto de España es desplegar la red de carga eléctrica de coches

El Formentor debe ser la prueba de que "la marca Cupra es capaz de desarrollarse sola"

El presidente en funciones de Seat, Carsten Isensee, ha afirmado que el mayor desafío para España en materia de infraestructuras para la industria del automóvil es el despliegue de una buena red de carga eléctrica por todo el país.

En una entrevista de Europa Press, ha defendido que España debe desarrollar una red de puntos de carga suficiente para cubrir las necesidades de los coches eléctricos: "Es posible que tenga tres puntos de carga en su hogar, pero toda la red en la calle no es capaz de cargar tres autos al mismo tiempo".

El también vicepresidente ejecutivo de Finanzas e IT de Seat cree que España debe hacer un esfuerzo en ese sentido porque, si no, para mucha gente "no habrá ningún motivo para comprar un coche eléctrico".

"La gente está preocupada: '¿Cómo voy del punto A al punto B si no sé dónde cargar?' Es normal ¿no? Desde mi punto de vista, este es el mayor desafío que tenemos en los próximos años aquí en España", ha valorado.

Preguntado por la estrategia a seguir para mantener en Seat el récord de ventas del año pasado, cuando vendieron 574.100 coches (+10,9%), ha respondido que lo principal es el nivel de ganancias y no el de ventas: "En estos días es un enfoque que debemos hacer. Tenemos muchos coches eléctricos, coches híbridos enchufables, el Mii eléctrico y el Seat 'el-Born' a finales de año".

Ha señalado que Seat tiene una estrategia clara sobre cómo desarrollar su ofensiva eléctrica con coches eléctricos puros, pero también con híbridos porque los países, de por si, "no están completamente preparados desde el punto de vista de las infraestructuras" para dar pasos más grandes sobre los vehículos eléctricos.

"No hay un estándar común en Europa para construir infraestructuras para cargar los vehículos. No hay tampoco infraestructura en cómo hacer estos vehículos aún más asequibles para la gente", ha constatado.

Ha añadido que los coches puramente eléctricos son caros debido al paquete de baterías, y que en todo el mundo se está buscando vender potencias que no están del todo disponibles: "Toda la industria depende de obtener un juego de baterías suficiente".

Preguntado por Cupra, que la semana pasada presentó su León al inaugurar la nueva sede, Isensee ha dicho que el gran desafío de la marca es pasar de ser un jugador nuevo que ofrece coches "sexis y deportivos" para los clientes a los que Seat ha llegado antes, a hacer que atraiga aún más clientes en el futuro.

Su reto es desarrollar y mejorar la imagen de Cupra como un coche deportivo para personas únicas y que no sea vista como un lujo: "Este es el gran desafío: es la transformación hacia allí. Lo que sucederá en los próximos, digamos, 15 ó 16 meses es un desafío".

Ha celebrado las 24.700 unidades vendidas por la marca en 2019 y ha recordado que presentarán el Cupra Formentor en el Salón de Ginebra de la próxima semana: "Este automóvil tiene que ser la prueba de que la marca Cupra como tal es capaz de desarrollarse por sí sola".