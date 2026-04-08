Casa Asia premia al académico Claudio Feijóo y al Barcelona Supercomputing Center

BARCELONA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jurado de los Premios Casa Asia 2026 ha distinguido por unanimidad al académico Claudio Feijóo, al Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS), a la activista filipina Miriam Coronel-Ferrer y al cineasta iraní Saeed Nouri.

En un comunicado este miércoles, Casa Asia ha detallado que este premio se instituyó por primera vez en 2004, y su objetivo principal es reconocer y difundir la labor de personas, entidades y proyectos que hayan destacado en sus respectivos ámbitos de actividad y hayan contribuido a promover el diálogo y las relaciones entre España y la región Asia- Pacífico.

En la categoría de Economía y Empresa, Claudio Feijóo ha sido reconocido por su contribución a la "creación de puentes estables entre los ecosistemas de innovación, tecnología y emprendimiento de España y China, así como por su decisivo papel en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales en el ámbito académico y empresarial".

El premio de Educación y Ciencia, ha sido para el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) en reconocimiento a su "papel clave en el impulso de la cooperación científica entre España y Asia", especialmente a través de su alianza estratégica con el RIKEN Center for Computational Science de Japón.

En Política y Sociedad, se ha otorgado el premio a Miriam Coronel-Ferrer por su "su liderazgo ejemplar en la construcción de paz y a su papel decisivo en la negociación y firma del Acuerdo Integral sobre el Bangsamoro entre el Gobierno de Filipinas y el Frente Moro de Liberación Islámica", primera mujer en firmar como negociadora principal un acuerdo de paz con un grupo armado.

Por último, en la categoría de Cultura, se ha concedido el premio a Saeed Nouri por su aportación al cine independiente y académico, así como por una obra documental e investigadora que ha contribuido "de manera significativa al análisis crítico y a la proyección internacional del cine iraní".

La ceremonia de entrega de los Premios Casa Asia 2026 se celebrará en el último trimestre del año.