Casa Cupra Raval programa 'afterworks' en el espacio gastronómico Rev El Bar en Barcelona

Imagen del Rev El Bar - CASA SEAT

BARCELONA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Casa Cupra Raval contará con una programación de 'afterworks' en el restaurante Rev El Bar, el concepto culinario desarrollado junto al grupo Grupo No Hay Mañana, informa este lunes la compañía en un comunicado.

El espacio acogerá el próximo jueves 21 de mayo un 'afterwork' con temática mexicana de la mano del restaurante Chamako, y el jueves 28 de mayo otro junto a Aperitivo House.

Además, el Rev El Bar, que ofrece también desayunos y almuerzos, está pensado como un concepto "vivo, flexible y en constante transformación" y cuenta con una terraza al aire libre que se posiciona como un punto de encuentro en el centro de Barcelona.