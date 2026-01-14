La Casa de les Lletres prevé abrir en el Palau Recasens de Barcelona antes de verano de 2028

Presentación del proyecto arquitectónico de la Casa de les Lletres de Barcelona, con la consellera Sònia Hernández - EUROPA PRESS

BARCELONA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Casa de les Lletres, que se ubicará en el Palau Requesens de Barcelona, licitará las obras de rehabilitación del edificio a mediados de este año, tras lo que se iniciará los trabajos antes de final de 2026, y prevé su apertura de puertas antes de verano de 2028, con una inversión de 4,8 millones de euros.

Lo han explicado este miércoles en rueda de prensa la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, y el director de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), Eduard Escoffet, que han subrayado que se convertirá en centro de referencia de la literatura catalana tras la rehabilitación adjudicada a la UTE formada por Brullet de Luna i Associats y Taller d'Arquitectura a les Golfes.

LA ACADÈMIA DE BONES LLETRES SEGUIRÁ

El espacio será la nueva sede de la ILC, las asociaciones profesionales del sector Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC), PEN Català y Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya (Acec) y las entidades de promoción literaria Espais Escrits e IBBYCat, además se seguir siendo la sede de la Reial Acadèmia de Bones Lletres.

Hernández ha subrayado que se trata de un proyecto "ilusionante" que hará que la literatura catalana esté más conectada con la ciudadanía, ha destacado que el proyecto quiere aunar el conjunto arquitectónico con los usos culturales del siglo XXI, y ha recordado que, además de ser una reivindicación del sector, estaba recogido en el Pla Nacional del Llibre i la Lectura.

Ha destacado que la futura Casa de les Lletres nace para dinamizar la creación literaria, reforzar las redes profesionales y fomentar la lectura, y ha remarcado que literatura sigue siendo "un refugio" en el mundo actual, y preguntada por si se inaugurará para Sant Jordi, ha dicho que podría ser que abriera sus puertas en primavera de 2028.

La consellera ha destacado el momento "fructífero" de la literatura catalana como se ha demostrado en la reciente Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México), y ha situado la rehabilitación y apertura de la Casa de les Lletres como un elemento para consolidar el sistema cultural catalán.

Hernández ha asegurado que se sigue esperando alcanzar el 2% del presupuesto de la Generalitat para la cultura, y ha afirmado que cuando se consiga será sobre todo para "vertebrar el sistema y cosas que no sean volátiles".

ORIGEN MEDIEVAL

El edificio tiene un origen medieval que a lo largo de los siglos ha incorporado diferentes capas históricas, con elementos góticos y neoclásicos, y la intervención buscará adecuar y rehabilitar el edificio, con un vestíbulo único en la planta baja que centralizará el acceso, la sala de actos y un nuevo bar abierto al público.

La Reial Acadèmia de Bones Lletres mantendrá su sede y se ubicará en la primera planta, mientras que en la segunda y tercera planta estarán las nuevas oficinas de las entidades y la ILC, en un edificio que buscará aprovechar la luz con la transformación del patio de luces en un lucernario.

La arquitecta Martina Fabré ha destacado la "gran complejidad histórica" del edificio, que está declarado Bien Cultural de Interés Nacional, y cuyos orígenes se remontan al siglo XIII, aprovechando la muralla de la ciudad.

El director de la ILC ha recordado que del proyecto de la Casa de les Lletres "ya se hablaba en los años 90", y ha confiado en que su apertura sea un impulso a la creación literaria y una puesta en valor del patrimonio de la Casa Recasens.