La Casa Marquès en Cunit (Tarragona), "primera masía catalogada" BIC que se transforma en coliving

Exterior de la edificación del siglo XVIII - CASA MARQUÈS

TARRAGONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La edificación del siglo XVIII Casa Marquès, en Cunit (Tarragona), se ha convertido en la "primera masía catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC) adaptada" al modelo residencial de coliving.

El proyecto está impulsado por la ginecóloga Marisa López-Teijón, especializada en medicina reproductiva más de tres décadas, y que ahora traslada su trayectoria al ámbito de la vivienda: "Antes ayudaba a que nacieran niños, ahora intento ayudar a que tengan dónde vivir", explica este martes en un comunicado.

EMBRYOBUILDINGS

Por eso se ha creado la empresa Embryobuildings S.L., centrada en desarrollar proyectos inmobiliarios "con impacto, orientados a crear espacios donde las personas puedan vivir, compartir y reinventarse".

Su intención es transformar bienes patrimoniales en espacios vivos, "uno de los principales retos en la gestión del territorio y la vivienda contemporánea", explican sus impulsores.

RECUPERAR PATRIMONIO Y GENERAR OPORTUNIDADES

La iniciativa de la Casa Marquès tiene el doble objetivo de recuperar patrimonio y generar "oportunidades de vida, contribuyendo a la dinamización del territorio y a la atracción de talento".

La rehabilitación de esta masía de 1776 se ha orientado como espacio de coliving internacional orientado a profesionales, trabajadores en remoto y personas que buscan una comunidad.

Las habitaciones privadas tienen baño y las zonas comunes están pensadas para la convivencia, con áreas de trabajo, espacios compartidos y servicios adaptados al día a día de los residentes (hay 153 m2 por residente).