La Casa Natal Salvador Dalí (Girona) exhibe un biombo oriental prestado por el Museo Reina Sofía - CASA NATAL SALVADOR DALÍ

GIRONA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Casa Natal Salvador Dalí de Figueres (Girona) exhibe hasta el 13 de septiembre un biombo de motivos orientales que el artista pintó a principios de los años 20 del siglo XX en la muestra 'Un sueño oriental. Exotismo y modernidad en el joven Dalí', que se inaugura este miércoles.

El biombo, de 168,8 x 218 centímetros, fue adquirido y restaurado por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y ahora se exhibe en Figueres, gracias a un préstamo del centro de arte madrileño, informa la Casa Natal Salvador Dalí en un comunicado.

El objeto artístico, que se ha exhibido solo una vez en Catalunya, forma parte de la producción primeriza de Dalí, lo que lo convierte en una obra "todavía más excepcional", asegura el museo.

Tomando como soporte un viejo biombo de su padre, Dalí decoró con figuras chinas, hombres y mujeres que sostienen los típicos abanicos orientales usados en aquella época en entornos artísticos y culturales, pájaros y faroles de colores.

Se trata de una iconografía poco convencional que evoca las influencias foráneas que comenzaba a recibir el artista en aquellos años, tratándose de "la primera aproximación del pintor al arte decorativo de la que se tiene noticia" y cuando no había iniciado la exploración de un lenguaje onírico.

El biombo decorado formó parte del contexto familiar de Dalí en una época en que el artista exploraba las diversas posibilidades artísticas, y guarda paralelismos con los colores vivos e intensos de los temples que realizó a principios de los años 20.

En 1964, la hermana del pintor, Anna Maria Dalí, vendió el biombo al artista y coleccionista Joan Abelló, y su exhibición temporal en la Casa Natal Salvador Dalí contribuirá a enriquecer el relato museológico sobre los orígenes creativos del artista.