Casa Seat acoge una exposición dedicada a la arquitectura del Palau de la Música Catalana

El director del Palau de la Música Catalana, Joan Oller, la directora de Casa Seat, Cristina Vall-Llosada, y los tres comisariados de la exposición. - CASA SEAT

BARCELONA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Casa Seat acoge desde este lunes y hasta el 4 de abril 'Constant Moderna', una exposición dedicada a la historia y evolución de la arquitectura del Palau de la Música Catalana incluida en la programación de Barcelona Capital Mundial de la Arquitectura 2026, explica este lunes en un comunicado.

La exposición ha sido desarrollada en colaboración con la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana, en base a dos muestras previas, y reúne diferente material de archivo, piezas originales y contenidos que desgranan la evolución arquitectónica del edificio modernista de Lluís Domènech i Montaner.

Al acto de inauguración han asistido la directora de Casa Seat, Cristina Vall-Llosada; el director del Palau de la Música Catalana, Joan Oller, y los tres expertos que han comisariado la exposición Lluís Domènech Girbau, Marta Grassot Radresa y Mireia Freixa.

Además, la exposición incluirá obras de diferentes artistas emergentes de la ciudad como un homenaje al estilo del modernismo y su reinterpretación desde una óptica actual, e irá acompañada de una serie de actividades paralelas como visitas guiadas.

'Constant Moderna' explora "el legado modernista de Barcelona en un año clave para la ciudad", con una mirada contemporánea que busca conectar la memoria, innovación y el diseño para entender cómo una obra de arte total nacida a principios del siglo XX continúa dialogando con el presente, ha defendido la entidad.