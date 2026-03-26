Casa Seat acoge Poetrònica, que fusiona poesía, electrónica y performance

Archivo - Fachada de la sede de Casa Seat - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Casa Seat acogerá del 10 al 11 de abril la segunda edición de Poetrònica, una propuesta que fusiona poesía, música electrónica y performance contemporánea, informa en un comunicado este jueves.

El evento se integra en la programación cultural de abril de Casa Seat como "un prólogo literario que busca calentar motores" para Sant Jordi, poniendo el foco en la poesía.

Entre los artistas que estarán presentes están la poeta Greta Sibling, en dúo con Xevi GaTa; el dramaturgo Pablo Macho Otero, la DJ y productora Blanca Ross o el filósofo Iván Rohe.

También participarán la poeta Blanca Llum Vidal, que recitará su libro 'Tan bonica i tirana', y habrá una mesa redonda con la escritora Andrea Genovart y la poeta Gemma Casamajó.

"Con esta segunda edición, Poetrònica reafirma su identidad como un formato de producción propia que impulsa nuevos lenguajes y formatos", ha señalado Casa Seat.