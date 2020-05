Casa Seat acogerá este martes un debate digital sobre startups ante el Covid-19

El jueves un grupo de periodistas debatirá sobre el futuro del motor

BARCELONA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Casa Seat acogerá este martes un debate digital para repensar el papel de las empresas emergentes ante el Covid-19 y el jueves un grupo de periodistas debatirá sobre el futuro del sector de la automoción.

En un comunicado este lunes, Seat ha explicado que en el encuentro del martes participarán el director de la revista Emprendedores, Alejandro Vesga; el cofundador de Ideateca y mejor inversor del año en el New York Summit 2019, Eneko Knörr, y el director del 'hub' de emprendimiento Lanzadera, Javier Jiménez.

Los tres conversarán sobre las peculiaridades de la creación de empresas en este nuevo entorno y ofrecerán consejos estratégicos, financieros y comerciales para lanzar con éxito una nueva compañía en la situación actual.

En el debate del jueves, moderado por el periodista Josep Lluís Merlos, participarán periodistas que forman parte de los jurados de los premios Car of the Year o Women's World Car of the Year: Sara Soria, Xavier Pérez, Pere Prat y Juan Carlos Payo.

Los cinco periodistas intentarán ofrecer respuestas a cuestiones como los efectos que tendrá esta nueva situación en los principales fabricantes, las soluciones de movilidad preferidas por los consumidores de ahora en adelante o cómo evolucionará la oferta del sector.

Estas actividades se enmarcan en el calendario de experiencias digitales de Casa Seat, inaugurado el 30 de abril con una charla de John Moavenzadeh, director de Movilidad Urbana del MIT.