Casa Seat Cupra acoge 2 clases magistrales sobre coproducción cinematográfica y proceso creativo

Noviembre en Casa Seat - SEAT

BARCELONA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Casa Seat Cupra acogerá este mes de noviembre 12 actividades culturales, entre las que figuran 2 clases magistrales sobre la coproducción cinematográfica internacional y sobre el proceso creativo, ambas este jueves por la tarde y a cargo de David Mastropaolo y de la productora CANADA, respectivamente.

El primer evento será este lunes a las 18.30 y consistirá en un encuentro entre el artista Javier Mariscal y el coctelero Javier de las Muelas, ha informado este lunes Seat en un comunicado.

El viernes por la tarde, el fotógrafo Diego Ibarra conversará con la periodista y corresponsal en Oriente Medio Ethel Bonet para hablar de cómo la fotografía puede dar voz a los niños que tienen el acceso a la educación amenazado por la guerra y la violencia.

El 10 de noviembre, Casa Seat Cupra acogerá un debate sobre el patrimonio arquitectónico y cómo acercarlo a la ciudadanía, dentro de la programación de la Capitalidad Mundial de la Arquitectura.

RAVAL MUSIC SESSION

Entre el resto de actos previstos destaca la Raval Music Session, el 12 de noviembre a última hora de la tarde con el semifinalista de Operación Triumfo 2025, Guillo Rist; y una charla sobre salud con la participación de los doctores Bonaventura Clotet y Pedro Puerta el 16 de noviembre por la tarde.

A partir de finales de mes y hasta el 5 de enero, el espacio se transformará en una "experiencia navideña inmersiva" para familias con un itinerario interactivo con actividades temáticas.