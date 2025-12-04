Casa Seat inaugura un calendario de adviento que homenajea a 24 referentes barceloneses

Casa Seat inaugura el calendario de adviento que homenajea a 24 referentes barceloneses. - CASA SEAT

BARCELONA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Casa Seat ha inaugurado el calendario de adviento "más grande de Barcelona", una instalación artística que ya puede verse en la fachada del edificio y que convierte sus ventanas en un homenaje diario a 24 figuras destacadas de la ciudad, informa en un comunicado este jueves.

Diseñado por el artista urbano TV BOY, el calendario transforma la fachada "en una obra viva que celebra el talento y el espíritu de Barcelona", de modo que, cada día de diciembre, una nueva ventana se ilumina para revelar a una personalidad que ha contribuido de forma significativa al prestigio y la identidad de la ciudad.

La selección reúne perfiles procedentes del deporte, la cultura, la ciencia, la gastronomía, el arte y los medios de comunicación.

Entre los homenajeados, se encuentran nombres tan reconocidos como el chef Jordi Roca; el periodista Jordi Basté; o la primera española y barcelonesa en conquistar el oro mundial en solo libre de natación sincronizada, Iris Tió.

También figuran iconos culturales como Joan Miró, coincidiendo con el 50 aniversario de la Fundación Miró, así como la cineasta Carla Simón, distinguida con la Creu de Sant Jordi 2025, y El Mago Pop, que estrena un espectáculo en la ciudad, entre otros.