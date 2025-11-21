Casa Seat inaugura los Magic Days by Rocambolesc con más de 70.000 entradas reservadas

BARCELONA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Casa Seat ha inaugurado este viernes los Magic Days by Rocambolesc, un recorrido navideño familiar que ya cuenta con más de 70.000 entradas reservadas y con la confirmación de la participación de 22 escuelas con 1.521 alumnos.

El presentador Marc Giró ha conducido la ceremonia inaugural, que ha contado con el encendido simbólico de un árbol de Navidad en los Jardinets de Gràcia en Barcelona con el chef y 'partner' de los Magic Days 2025 Jordi Roca, explica Casa Seat en un comunicado.

Rocambolesc ha trabajado en una propuesta para la edición de este año "completamente diferente" a la anterior, una idea interactiva diseñada para celebrar los cinco años del espacio en la capital catalana.

"Celebramos cinco años y hemos batido todos los récords: de visitas con más de un millón de personas; de ventas; de eventos, de comunidad, etc. Por eso esta será nuestra Navidad más especial", ha afirmado a 'managing director' de Casa Seat & Cupra City Garage de Madrid, Cristina Vall-Llosada.

VIAJE POR "TRES MUNDOS MÁGICOS"

El recorrido por "tres mundos mágicos", que se podrá visitar hasta el día 5 de enero de 2026, comienza en la Magic Station, desde donde los viajeros subirán al tren Magic Express y pasarán por el Bosque de los Elfos, Sombrero Encantado y una 'pop-up' de Rocambolesc.

En este mismo espacio se encuentra también un árbol de cuatro metros coronado con una réplica de la estrella de doce puntas diseñada por Gaudí para la Sagrada Familia, la misma que ilumina el árbol exterior de Jardinets de Gràcia en colaboración con la Associació Passeig de Gràcia.

El viaje continúa en la planta 1, en el Polo Norte Mágico, donde los visitantes se encuentran con un muñeco de nieve "gigante" además del Valle de las Auroras y el Campamento Polar, donde los niños pueden escribir sus carta a Papá Noel y los Reyes Magos.

Finalmente, en la planta -1, el Portal de los Talleres Mágicos ofrece experiencias como un taller de galletas y manualidades, el Cuentacuentos by Natura y un videojuego con una sorpresa del Parc del Tibidabo por jugarlo.