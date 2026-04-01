Casa Seat presenta su agenda cultural de abril protagonizada por Sant Jordi y Cupra Raval

Cupra Raval - CASA SEAT

BARCELONA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Casa Seat ha presentado su agenda cultural del mes de abril, protagonizada por la presentación del Cupra Raval el próximo 9 de abril y la celebración de Sant Jordi, con una programación que se despliega a lo largo de varios días y que culmina el 23 de abril, informa la firma automovilística en un comunicado este miércoles.

La presentación del nuevo Cupra Raval representa "el gran punto de inflexión del mes y la nueva era de la electrificación" para la compañía, que dará a conocer el tercer modelo 100% eléctrico de la gama de la marca española y en el primer modelo del proyecto Electric Urban Car Family dentro del Grupo Volkswagen.

En cuanto a Sant Jordi, Casa Seat prepara una programación que se despliega a lo largo de varios días y que culmina el 23 de abril, una de las fechas más emblemáticas del calendario cultural de Barcelona.

ANTESALA DE SANT JORDI

Como antesala, a las 18 horas del 21 de abril, el espacio acogerá la grabación en directo del podcast 'Puja al puto Robot!' de Radio Primavera Sound, especializado en cómic y novela gráfica.

El 22 de abril, Casa Seat dedicará la tarde a la literatura juvenil con el encuentro 'Sant Jordi romántico. Amor, clichés y muchas rosas', a partir de las 17.30 horas, en el que "destacadas autoras" compartirán su visión sobre el amor en la literatura, los clichés del género y el proceso creativo detrás de sus obras.

Este preludio dará paso a la celebración de Sant Jordi el 23 de abril, jornada en la que Casa Seat desplegará una programación que incluirá firmas de libros y actividades musicales en colaboración con el piano Maria Canals Porta Cua.

CULTURA Y DEPORTE

Otras actividades culturales serán la exposición Constant Moderna a través de visitas guiadas exclusivas (disponibles hasta el 4 de abril), o la segunda edición de Poetrònica, el formato que fusiona poesía, música electrónica y performance contemporánea, que tendrá lugar el fin de semana del 10 y 11 de abril.

En el ámbito cinematográfico, del 17 al 22 de abril, Casa Seat presenta una programación en el marco del BCN Film Fest 2026, y en el literario, el 11 de abril acogerá la presentación del libro 'Contra la gravetat. La filosofia dels castellers', de Kevin Prados.

En el ámbito del deporte, la Cupra Running Tribe presenta 'Rebel Training | Cupra Running Tribe MACBA Special Edition', en la que la comunidad runner tomará el 18 de abril las calles en un recorrido que conectará distintos puntos de la ciudad hasta llegar al MACBA, en pleno Raval.

A lo largo de sus distintas ediciones, la iniciativa ha reunido ya a más de 3.500 runners y el formato se ha extrapolado internacionalmente a ciudades como Mánchester, París, Madrid, Múnich, Viena, Estambul y Sídney.