Casa Seat reabre la primera semana de marzo y reactiva su agenda cultural

BARCELONA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Casa Seat ha anunciado que volverá a abrir el jueves 5 de marzo sus puertas, con un primer evento abierto al público que coincide con el lanzamiento del modelo eléctrico Cupra Born, y que supone la reactivación de la agenda cultural del espacio, ha explicado la compañía automovilística este jueves en un comunicado.

La programación de Casa Seat, que abrirá el primer jueves de cada mes, incluye encuentros culturales como podcast en vivo, charlas, exposiciones y presentaciones de libros; eventos musicales como conciertos y presentaciones de nuevos álbumes; sesiones de 'Electric Saturdays' para acercar la movilidad eléctrica a los barceloneses; Running Tribes y actividades vinculadas con el cine y la moda.

"Casa Seat, tras cinco años, más de un millón de visitantes, 1.400 eventos y más de 1.000 coches vendidos, recibe de nuevo a los barceloneses actividades especiales", ha celebrado la empresa.