Casadevall (CUP) afirma que salen "fortalecidos" de la presencialidad en las calles por la Diada

BARCELONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la CUP, Non Casadevall, ha afirmado que salen "fortalecidos" de ver la presencialidad de la formación en las calles por la Diada, de una juventud, dice, que se declaraba realmente independentista y de izquierdas.

Así lo ha dicho este domingo en declaraciones a los medios desde la Escola d'Estiu de la CUP en la Nau Bostik de Barcelona, donde este fin de semana han abordado "cuestiones relacionadas con la cultura y la lengua, el modelo productivo, la construcción nacional y el poder popular".

Casadevall ha destacado que las jornadas organizadas por la Escola d'Estiu han servido como "momento para plantear cuál es el objetivo", que ha dicho son las elecciones municipales de 2027.

"Queremos mostrar nuestra fuerza, nuestra apuesta municipalista como nunca y revalidar las grandes alcaldías", y ha citado las de Girona, Berga (Barcelona) u Olesa de Montserrat (Barcelona).

Además, ha asegurado que el objetivo es también "entrar con fuerza" en los ayuntamientos de Barcelona, Tarragona y Lleida.