Casadevall (CUP) apela a la "reconstrucción nacional" en la 'Diada de la Catalunya Nord'

BARCELONA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la CUP, Non Casadevall, ha apelado a la "organización, cohesión y reconstrucción nacional" ante la resignación, en la manifestación de la 'Diada de la Catalunya Nord' en Perpignan (Francia).

En declaraciones a la prensa este sábado ha reclamado que este territorio necesita "una propuesta independentista valiente y revolucionaria, apegada al territorio y conectada con el resto de luchas de pueblos del Estado francés que quieren vivir en libertad".

"Observamos como el estado francés muestra síntomas de debilidad, y como tratan de camuflarla con respuestas autoritarias, centralistas y antisociales. Ante esto, nuestra respuesta no puede ser la resignación", ha sentenciado.