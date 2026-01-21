Casadevall (CUP) sigue "con preocupación" el descarrilamiento en la R4 en Gelida (Barcelona)

Accidente ferroviario en Gelida por el descarrilamiento de un tren tras la caída de un muro de contención - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la CUP, Non Casadevall, ha afirmado este martes por la noche que sigue "con preocupación el descarrilamiento de un tren en la R4 de Rodalies entre Sant Sadurní d'Anoia y Gelida (Barcelona), en un mensaje en X recogido por Europa Press.

Este descarrilamiento ha causado 1 muerto, 5 heridos graves, 6 menos graves y 26 leves, según ha informado Protecció Civil de la Generalitat.

Los Bombers de la Generalitat han vinculado los hechos a un desprendimiento causado por el temporal que afecta a Catalunya.