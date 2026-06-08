Casi 200 voluntarios de Protecció Civil colaboran en la visita del Papa León XIV

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BARCELONA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Casi 200 voluntarios de Protecció Civil participarán en el dispositivo con motivo de los distintos actos públicos que tendrán lugar durante la visita del Papa León XIV a Catalunya este martes y miércoles, ha informado Protecció Civil en un comunicado.

En total, 197 voluntarios de 35 asociaciones municipales de Protecció Civil participarán en este dispositivo, asumiendo las funciones de información y orientación a la ciudadanía, apoyo y acompañamiento a los asistentes, así como la detección y comunicación de incidencias.

El dispositivo se ha organizado de forma coordinada con los Mossos d'Esquadra y cuenta con la colaboración de la Cruz Roja en las tareas de apoyo logístico.

En cuanto a la procedencia de los voluntarios, 49 de ellos provienen de municipios del Baix Llobregat (Barcelona), 40 del Tarragonés (Tarragona) y 22 del Vallès Occidental (Barcelona).

Por otra parte, los municipios de donde proceden más voluntarios son: L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), con 19 voluntarios; Tarragona, con 18; y Vila-seca, El Vendrell (Tarragona), Esplugues de Llobregat y Sant Boi de Llobregat (Barcelona), con 10 cada uno.