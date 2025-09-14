Casi 200.000 coches vuelven al área de Barcelona a las 20 del domingo, un 76% de lo previsto

Archivo - Vías de Barcelona en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unos 199.000 vehículos han vuelto al área metropolitana de Barcelona hasta las 20 de este domingo tras el puente de la Diada en Catalunya, un 76,3% de los 260.000 coches previstos, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

El retorno ha empezado a primera hora de la tarde de manera avanzada, con un incremento del 8% respecto a los años anteriores, y las principales vías con retenciones han sido la C-16 (por el regreso de montaña) y la AP-7, por la movilidad en el litoral.

Abrir carriles adicionales al norte y al sur de la AP-7 ha contribuido a dar más fluidez al tráfico y a reducir el impacto de las incidencias, y otras vías con problemas puntuales han sido la C-31 y la C-32 (ambas en sentido norte) y el A-2 en dos puntos concretos.