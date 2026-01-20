Cassany (Protecció Civil) alerta que "nos preocupa" la situación de los ríos Onyar, Ter y Daró

El Río Ter a su paso por Sarrià de Ter, a 27 de diciembre de 2025, en Girona, Catalunya (España) - Glòria Sánchez - Europa Press

GIRONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La directora de Protecció Civil, Marta Cassany, ha alertado este martes que "nos preocupa" la situación de los ríos Onyar, Ter y Daró a su paso por las localidades gerundenses a causa del temporal de lluvias que puede provocar desbordamiento de los ríos.

"Debemos hacer un seguimiento sobre esta situación de lluvia que es persistente, que ya hace dos o tres días que estamos sufriendo y que por tanto esto hace que tengamos que hacer un seguimiento muy preciso de lo que es y vigilancia de lo que son los ríos y cómo los ríos responden a esta situación de lluvia", ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Preguntada por si la situación actual es comparable con la de la borrasca Gloria --que afectó a zonas de Catalunya en enero del 2020 durante seis días--, ha expresado que depende del tiempo "que se prolongue la situación de lluvia".

Sobre el envío de alertas a los teléfonos de las poblaciones de las comarcas del Alt Empordà, el Baix Empordà, la Selva y el Gironès (Girona) para suspender la actividad escolar, deportiva y de los centros de día por el riesgo de inundaciones, ha señalado que se está haciendo "vigilancia" en toda Catalunya porque el episodio es generalizado, en sus palabras.

"Si en algún momento, por la información que tenemos, debemos tomar alguna medida más, así se haría. A estas alturas, todavía no está previsto, pero no se descarta, porque la situación es persistente", ha dicho.